Restaurant Rocco opent nu ook eigen groenten- en fruitwinkel ‘Oogst’: “We geloven in gezond eten en lokaal winkelen”

Bestuurder verliest controle over stuur, botst tegen boom én lantaarn­paal en grijpt brommer mee

Op de Van Eycklei naast het Stadspark is maandagmiddag een auto over de kop gevlogen. Vermoedelijk verloor de bestuurder de controle over het stuur, waarna hij tegen een boom én een lantaarnpaal reed, over de kop vloog en ook nog een brommer raakte die uit de andere richting kwam.