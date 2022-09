Prins Leopoldlei gedeeltelijk afgesloten van 10 tot en met 14 oktober

MORTSEL De Ronde Van Mort­sel-dorp loopt door Sint-Benedictus­kerk en wordt aangemoe­digd door kerkkoor

De vooravond van de Mortselse jaarmarkt betekent traditioneel De Ronde Van Mortsel-dorp, een recreatieve stratenloop zonder tijdsopname of klassement. “Zo kunnen deelnemers al lopend of wandelend kennis maken met wat er in onze stad - of dorp? - leeft. Zo krijg je niet elke dag de kans om doorheen een kerk te lopen, aangemoedigd door het complete koor.”

13 september