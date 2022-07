Podcast Het Bankje deze zomer ook in Mortsel te beluisteren

Twintig banken doorheen Mortsel kregen een QR-code waardoor je evenveel verhalen kan beluisteren. “Ergens onderweg zijn, uitrusten op een bankje in Mortsel en tegelijk luisteren naar een boeiend, grappig of ontroerend verhaal”, start vrije tijdsschepen Ilse Lacante (N-VA). “Dat lijkt me het beste van twee werelden.”

Het Bankje is een initiatief van OPENDOEK naar een idee van Wim Chielens, in samenwerking met Creatief Schrijven en Kunstwerkt. Het project is dit jaar aan de derde editie toe en startte in volle pandemietijden om de mensen toch nog cultuur en vertier bij te brengen. De podcasts van vorige edities werden in 2020 en 2021 in totaal al meer dan dertigduizend keer beluisterd.