Na protestactie met duizenden klachtenmails: minister gaat in gesprek over afschaffing tram 7

MORTSEL/BERCHEM/ANTWERPENVooral in Mortsel stuit Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op hevig verzet tegen de afschaffing van tram 7. Bekend Vlaanderen met Alex Agnew en Wim Helsen op kop maar ook Sociaal Incapabele Michiel schaarden zich achter de protesten en de minister werd overladen met duizenden klachtenmails. Ze werd ook uitgenodigd voor overleg… op tram 7. Het bleef al die tijd stil in het kamp van Peeters. Tot nu: “Ik ben uiteraard bereid om met het actiecomité rond de tafel te gaan zitten.”

Ook in Antwerpen en Berchem bestaat er wrevel over het afschaffen van tram 7 tussen het Eilandje in Antwerpen, Berchem en Mortsel maar het is vooral in die laatste stad waar de misnoegde stem opvallend luid klinkt. Tram 15 blijft wel rijden naar de Koekenstad maar Mortsel verliest met het afschaffen van tram 7 een belangrijke bovengrondse en rechtstreekse verbinding naar andere hotspots zoals de Nationale Bank en uiteraard eindhalte Eilandje zelf. Bovendien zou volgens de actiegroep #redtram7 de tramlijn 15 de extra pendelaars niet kunnen slikken.

Duizenden mails

Minister Lydia Peeters reageert nu op alle protestacties vanuit Mortsel. “We hebben daar uiteraard geen probleem mee, noch de erg ludieke acties als de mailactie”, benadrukt Peeters. “Als minister wil ik graag weten wat er leeft in de maatschappij en we mochten inderdaad heel wat mails ontvangen waarin mensen hun bekommernissen uiten voor tram 7. In de mate van het mogelijke proberen we iedereen antwoord te geven.”

Volledig scherm 'Lydia Peeters' passeerde eerder al - gespeeld door een actrice - in Mortsel tijdens een protestactie.

De minister ontving vorige week een uitnodiging om op 7 februari tram 7 te nemen en in gesprek te gaan met de mensen achter #redtram7. “Dat was toen wat kort dag maar uiteraard ben ik bereid om met het actiecomité rond de tafel te gaan zitten. Mijn kabinet heeft daartoe initiatief genomen.”

Opzet geslaagd

“Dat klopt”, zegt Bart Stein van #redtram7. “Helaas laat haar drukke agenda het niet toe een ritje te maken op de tram maar dinsdag hebben we virtueel afgesproken om onze argumenten op tafel te leggen. We zijn alvast tevreden dat de opzet van onze mailactie geslaagd is: een gesprek versieren met de minister.”

De mobiliteitsminister benadrukt dat ze de bekommernissen van de actiegroep die uit dat gesprek komen, zal overmaken aan de vervoerregioraad Antwerpen, die instaat voor de plannen van De Lijn. Ze zal aan de vervoerregio ook vragen hun standpunt over te maken.