Motor en bestelwagen vliegen in brand bij traiteur: onderzoek of vuur aangestoken is

Vermiste jongen (5) uit Borgerhout weer terecht: “Hij verkeert in goede gezondheid”

De politie vroeg zaterdagavond om mee uit te kijken naar een 5-jarige jongen in Borgerhout. Fouzi Grine verdween eerder op de avond, maar werd even na 21.30 uur weer aangetroffen. Hij verkeert in goede gezondheid.