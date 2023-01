Mortsel blijft druk op NMBS en federale regering opvoeren voor meer treinen: “Reactie van minister teleurstellend”

Al ruim een jaar stopt er slechts één IC-trein tussen Antwerpen en Brussel per uur per rijrichting in Mortsel, waar dat er voordien nog twee waren. Zowel burgers als de verenigde meerderheid en oppositie in Mortsel willen dat de situatie terug zoals voordien wordt. Net zoals bij het protest tegen het afslanken van De Lijn - Vlaamse bevoegdheid - in Mortsel, trekt quasi iedereen in de stad aan hetzelfde zeel in dit protest tegen NMBS, onder federale vleugels. De petitie van Groen Mortsel voor het behoud van het aantal treinen, werd al meer dan duizend keer ondertekend.

Gilkinet

Mortsel wordt in het federaal parlement vertegenwoordigd door Gitta Vanpeborgh (Vooruit). Ook ex-Mortselaar Peter De Roover (N-VA) en de Kempische Kim Buyst (Groen) maken zich zorgen over het treinaanbod. Na drie pogingen reageert mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) dan toch nog. Hij benadrukt hoe de staat van het Belgische spoornet momenteel “niet al te best is” maar dat er middelen worden vrijgemaakt om daar iets aan te doen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Georges Gilkinet (Ecolo) stippelt het beleid uit van spoorwegennetwerk NMBS. © Photo News

“Het is de bedoeling om het aantal treingebruikers dit jaar met 30% te verhogen en tegen 2040 te verdubbelen”, gaat Gilkinet verder. “Het treinaanbod wordt gericht versterkt met de nadruk op belangrijke routes. Verder wordt er geïnvesteerd in de toegankelijkheid van stations, met een verdubbeling van toegankelijke stations tegen 2032 tot gevolg. Ook wordt er geld gepompt in de treinen zelf om zowel comfort van reizigers als betrouwbaarheid van de diensten te verhogen en is er een actieplan om extra personeel aan te trekken.”

“Geen perspectief”

Over de specifieke situatie in Mortsel rept de minister echter met geen woord. “Teleurstellend”, benadrukt schepen Vanpeborgh voor de stad Mortsel. “Er wordt naar een plan voor extra aanwerving verwezen, zonder concrete timing. Bovendien hadden we op z’n minst een perspectief willen hebben voor de normalisering van twee treinen per uur per rijrichting in Mortsel tegen de zomer. En minstens - mínstens - de garantie dat die ene trein per uur die nu nog rijdt, niet afgeschaft wordt en stipter gaat rijden. Hoe langer deze situatie aansleept, hoe groter de kans dat pendelaars opnieuw voor de wagen kiezen.”

“Maar we geven niet op”, benadrukt Vanpeborgh. “We hebben acht jaar strijd gevoerd voor het herstel van onze twee perronliften, mét resultaat. Dat zullen we ook nu weer doen.”

Wordt vervolgd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.