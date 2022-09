Minder kerstverlichting in Mortsel om energiefactuur te drukken: “Minder branduren en minder armaturen”

Een zeer voor de hand liggende maatregel is de verwarming in publieke gebouwen een graadje of één, twee, drie, lager te zetten. Zo ook in Mortsel, waar het stadsbestuur besliste de verwarming in alle publieke gebouwen, inclusief de werkplekken van de stadsdiensten, te verminderen naar negentien graden Celsius. Voordien was steevast eenentwintig graden. Bovendien werd het verwarmingsseizoen in Mortsel met twee maanden ingekort.

Ook aan de verlichting van diezelfde gebouwen kan iets gedaan worden, net zoals straten, pleinen en monumenten. “De monumentverlichtingen aan de Sint-Benedictuskerk en de Lieven Gevaertkerk werden alvast uitgezet”, klinkt het bij de stad. “Wat betreft andere publieke verlichting in de stad, zijn we momenteel in onderzoek en in gesprek met netbeheerder Fluvius om te bekijken hoe we dat concreet kunnen maken.”

Kerstverlichting, schaatsbaan en zwembad

Een gevoeligere snaar is wat er komende winter met de kerstverlichting moet gebeuren. In de omliggende gemeenten wordt er voornamelijk niet gesnoeid in kersverlichting, maar in Mortsel zal er wellicht iets minder sfeer zijn komende eindejaarsperiode. “Definitieve beslissingen zijn er momenteel nog niet genomen, maar we bekijken om het aantal branduren te verminderen en minder armaturen te hangen dit jaar.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het water in Den Bessem is kouder dan gewoonlijk om de energiefactuur te drukken. © rv

De discussie over de schaatspiste in Mortsel, krijgt in het eerste jaar dat het weer mogelijk zou zijn, geen gevolg. Er komt dit jaar geen ijspiste in de stad. Dat betekent wel een besparing voor de stad - het bestuur pompte in 2019 15.000 euro in de schaatsbaan - maar niet rechtstreeks op de energiefactuur, die sowieso niet voor de stad zou zijn.

Daarnaast werd het zwembadwater in het intergemeentelijk zwembad Den Bessem een graadje lager gezet. Van 28 graden Celsius naar 27 in het wedstrijdbad en van 30 naar 29 in het instructiebad. Ook is de stad in overleg met de sportclubs om het warmwatergebruik van douches in sportinfrastructuur te verminderen.

Subsidies en financiële hulp

Mortsel voorziet een hele resem subsidies en premies voor energiebesparende maatregelen bij burgers, verenigingen en bedrijven. Dat in het teken om de klimaatdoelstellingen te halen van het Burgemeestersconvenant 2030. Het gaat om het beter isoleren van woningen, het gebruik maken van groene stroom en meer biodiversiteit in bijvoorbeeld privétuinen. Inwoners die besparen, krijgen daardoor niet enkel een lagere energiefactuur maar kunnen daar bovenop ook steun krijgen van de stad.

Zoals quasi overal dezer dagen hebben ook in Mortsel meer en meer mensen last om rond te komen elke maand. “Er is een stijging in het aantal aanvragen voor tussenkomst in betaling van facturen”, klinkt het. “Wat ook toeneemt zijn de vragen om bemiddeling in afbetalingsplannen voor energiefacturen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.