Kosten nieuw stadhuis lopen te hoog op: prestigieuze wandelbrug komt er - voorlopig? - niet

De discussie rond de renovatie van het stadhuis, gaat al veel langer mee dan de huidige economische crisis. De verbouwing - die volgens alle partijen wel nodig is - liep al de ene vertraging na de andere op, en dus liepen de kosten ook op. Met de enorme energie- en materiaalprijzen van vandaag blijven die kosten ook oplopen. Het hele project werd initieel begroot op negen miljoen euro maar intussen zou het al minstens over een verdubbeling gaan. Vooral de brug over de fortvijver van bijna 1,2 miljoen euro, is al jaren een gevoelig punt.

Keuken?

Bij de oppositie was men eerder al verbolgen dat er bespaard werd op een keuken in de polyvalente zaal van het nieuwe stadhuis. Men begreep niet dat het bestuur per se de brug wilde laten bouwen, maar bespaarde op een keuken in een zaal voor feesten en evenementen. “De keuken in de polyvalente zaal zit mee in de onderhandeling voor de uitbating van de zaal”, zegt schepen voor financiën Koen Dehaen (N-VA). “Het is dus de bedoeling dat de nieuwe uitbater mee zal investeren in een keuken.”