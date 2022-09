Kleuters en eerstejaars springen oude gebouw Ten Dorpe terug in aangezien nieuwbouw zijn uitgesteld na klachten

GO! kleuter- en bassischool Ten Dorpe heeft al jaren te weinig plaats. Daarom werd er beslist om het oude gebouw waar de kleuters, het eerste jaar en de refter voor heel de school gelegen is, af te breken en te vervangen voor een nieuwbouw. Die nieuwbouw heeft echter twee in plaats van één bouwlagen en daar kunnen vijf buurtbewoners niet mee om. Nadat de stad groen licht gaf voor de nieuwbouw, stapten de buren richting provincie. Daar wordt nu onderzocht of de bezorgdheden van de klagers gegrond zijn. Daardoor konden de werken, die op 1 september zouden starten, helemaal niet opgestart worden. In plaats van tijdelijke containerklassen, krijgen de kleuters en het eerste jaar dus gewoon nog les in het oude gebouw.