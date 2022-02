Jonge arbeider komt om het leven na val van torenkraan op werf

“Het gebeurde rond 9 uur vanmorgen,” vertelt Pieter Wyckaert van het Antwerpse arbeidsauditoraat. “Een jonge werknemer is op een werf in de Drabstraat van een hoogte van ongeveer 28 meter naar beneden gevallen. De arbeider was bezig met de afbraak van de torenkraan. Wat er exact aan het ongeval vooraf is gegaan en of er een probleem met de beveiliging was, is momenteel nog onduidelijk.”