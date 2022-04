Jong leven! Opníeuw vier slechtvalkkuikens bij Agfa-Gevaert

MORTSELHet broedseizoen van het koppel slechtvalken dat al jaren in Mortsel huist, is weer van een leien dakje verlopen. Begin dit jaar werden moe en va slechtvalk opnieuw gesignaleerd en een kleine maand later werd het al erg romantisch tussen beide. In maart kwamen daar vier eitjes van, die intussen zijn uitgekomen. De vier nieuwe jongen zullen in juni al zelf de wijde wereld in trekken.

Al sinds jaar en dag is het wel en wee van de familie slechtvalk in Mortsel te volgen via webcam. Hun nestkast bevindt zich aan de vorig jaar gerestaureerde, monumentale schoorsteen - die niet meer in gebruik is - van de Agfa-Gevaert-fabriek.

Zo kon je live meemaken hoe er op 1 januari al terug beweging was in het nest, zowel het geringde mannetje als het ongeringde vrouwtje bezochten af en toe de nestkast en bleken in goede gezondheid. Een dikke maand later dan, konden de tortelduifjes zich niet meer inhouden en was er even erotische televisie te zien via de webcam.

Vier jongen

Meteen raak, want drie weken later kwam daar al een eerste bevrucht eitje van. In de week daarop volgden er nog drie anderen. Op 11 april dan om 2.50 uur werd het eerste nieuwe kuiken van 2022 geboren in Mortsel. En dag later had het blije gezinnetje vier nieuwe koters. Op de beelden is onder andere te zien hoe de jonge beestjes gevoed worden.

De slechtvalkjongen van vorig jaar.

De vier jongen worden nu grootgebracht door mama en papa om op eigen poten te staan. Systematisch zal het voeren afgewisseld worden door lessen in jagen met prooien. Tegen eind mei, begin juni, zullen de kuikens groot en sterk genoeg zijn om het nest te verlaten. Tegen de herfst zullen ze door hun eigen ouders verjaagd worden uit het territorium van Mortsel en de omgeving. De jongen moeten dan op zoek naar een eigen stek, dat kan in binnen- of buitenland zijn, slechtvalken kunnen zonder moeite enorme afstanden afleggen.

Geslachtsrijp

Ze leven een nomadisch bestaan tot ze geslachtsrijp zijn, dat duurt zo’n drie jaar. Dan zoeken ze een definitief territorium waar ze elk jaar heen keren, met een vaste partner, zoals hun ouders dat al jaren geleden gevonden hebben in Mortsel. Moe en va slechtvalk verlaten in de herfst het nest, maar blijven in de buurt van een straal van twee kilometer, om begin volgend jaar een nieuw liefdesnestje te maken aan de schoorsteen van Agfa.

De webcam van Natuurpunt kan je hier live volgen.

Moeder slechtvalk van Mortsel.