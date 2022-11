Inleefhuis Mortsel op zoek naar vrijwilligers die jongeren financieel advies willen geven

MORTSELHet Mortselse inleefhuis voor de brede regio, is op zoek naar vrijwilligers. In het inleefhuis leren achttienjarigen omgaan met geld en financiële keuzes maken. Voor het inleefhuis in maart worden nog mensen gezocht die rondleidingen willen geven en jongeren een duwtje in de juiste richting willen geven.

Meer en meer achttienjarigen in ons land hebben schulden en ondervinden een lastige start van het zelfstandig leven. Er is nood aan preventieve actie en daarvoor zetten verschillende sociale, hulp- en zorgorganisaties zich in via een fysiek inleefhuis voor de hele regio. “Steeds meer jongeren krijgen op achttienjarige leeftijd te maken met schulden, een lastige start van je zelfstandig leven. Meer jonge cliënten komen bij OCMW’s aankloppen voor begeleiding in financiële keuzes”, klinkt het bij de stad Mortsel. “Bovendien zijn nieuwkomers zich niet altijd even goed bewust van de kost van het dagelijks leven in ons land.”

Om deze reden is er een preventieve actie in het leven geroepen in de vorm van een fysiek inleefhuis. Het inleefhuis is een nagebouwd huis waar jongeren en nieuwkomers bewust worden gemaakt van wat alleen wonen en wonen in België kost.

Rondleidingen

Bezoekers worden hier doorheen de kamers rondgeleid en krijgen informatie over hoe goed om te gaan met je budget. Zo zal het in de keuken onder meer gaan over budgetvriendelijk winkelen en in de slaapkamer over tweedehandskledij. Vrijwilligers begeleiden jongeren en nieuwkomers doorheen het huis waar ze kennis kunnen maken met verschillende zaken van het zelfstandige leven.

Voel jij je geroepen om jongeren en nieuwkomers te leren omgaan met budgetten? Er worden nog verschillende vrijwilligers gezocht die rondleidingen kunnen geven aan groepen jongeren. Het inleefhuis gaat door van 6 tot en met 24 maart in het JOC in Mortsel. In de aanloop wordt er een korte opleiding gegeven.

Contacteer vrijwilligers@mortsel.be bij interesse.

