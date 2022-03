Inleefhuis helpt jongvolwassenen financieel gezonde keuzes maken: “Want schulden bij 18-jarigen stijgen”

Een inleefhuis is een nagebouwd huis. Bezoekers worden van kamer tot kamer rondgeleid. Ze krijgen info over goed omgaan met je budget. In de keuken zal het onder meer gaan over budgetvriendelijk winkelen en de voedingsdriehoek. In de bureaukamer gaat het over administratie in de brede zin van het woord. In de slaapkamer dan weer over nieuwe en tweedehandskledij.