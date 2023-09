Incident met zwavelzuur bij Agfa-Gevaert in Mortsel: “Situatie volledig onder controle”

“De situatie is volledig onder controle”, aldus Viviane Dictus, directeur Corporate Communication bij Agfa Gevaert. “Er kwamen bepaalde dampen uit de riolering. Daar is de brandweer direct op beginnen werken, zowel de interne als de externe diensten.”Het incident is vrij snel onder controle geraakt en heeft volgens Dictus geen gevolgen voor mensen. De externe brandweer is rond 15 uur vertrokken op de site. “De oorzaak van het incident wordt nu verder onderzocht”, klinkt het.

De omgeving rond de site werd tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Het gaat om de Hendrik Kuijpersstraat, de Septestraat en de Oogststraat tot aan de Lode Vissenaekenstraat. De politie is ter plaatse om het verkeer er om te leiden. Ook de brandweer is aanwezig om metingen te doen. De verkeershinder heeft ook een impact op de dienstverlening van De Lijn. Op Lijn 33 worden de haltes in de Fruithoflaan in Berchem en aan de luchthaven in Deurne momenteel niet bediend in beide richtingen.