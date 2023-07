Herinrichting Armand Segerslei begint na bouwvakantie

Zijn Fierens­blok­ken écht betaalbaar voor jonge starters? PVDA en N-VA bekvechten over huurprij­zen

De ‘net-niet’-categorie. Zo noemt schepen voor wonen Els van Doesburg (N-VA) jonge starters wiens inkomen te hoog is voor sociaal wonen maar te laag is om te kunnen huren in de binnenstad. Die mensen krijgen twintig percent korting om te huren in bepaalde woonprojecten, zoals de gerenoveerde Fierensblokken aan het Tropisch Instituut op Sint-Andries. Maar PVDA vindt 857 euro huur voor een éénslaapkamerappartement verre van betaalbaar. “In het Oostenrijkse Wenen worden 200.000 publieke woningen voor de helft verhuurd.”