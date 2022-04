Grote ravage bij verkeersongeluk: wagen belandt tegen gevel van woning in Mortsel

ANTWERPEN Duo gearres­teerd dat namaak airpods en parfums verkoopt

Het politiewijkteam dat actief is rond het Centraal Station, werd dit weekend ingeschakeld door hun collega’s van de gauwdiefstallen om in te grijpen bij een vermoedelijk illegale verkoop van spullen. De speurders hadden twee mannen in de gaten gekregen die airpods aan het verkopen waren op de De Keyzerlei.

27 maart