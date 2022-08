Grond aan Hoeve Dieseghem bij Klein-Zwitserland wordt - voorlopig - dan toch niet verkaveld

Het stukje grond aan Klein-Zwitserland in de Anna Van Hoornstraat is wel degelijk ingekleurd als woonzone, dus er mag verkaveld worden vlak naast het beschermd natuurgebied. Maar niet volgens het plan waar het stadsbestuur afgelopen juni mee afkwam, want daardoor zouden te veel kostbare bomen op de site moeten sneuvelen. De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) gaf dan ook een negatief advies, dat gevolgd werd door het stadsbestuur. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de stad niet met een nieuw, hetzij kleinschaliger, verkavelingsplan kan komen voor de buurt.

“Overwinning”

Maar de buurtbewoners en oppositiepartij Groen zien het nu vooral als een overwinning. “We gingen in juni rond in de buurt met een voorbeeldbezwaarschrift en de oproep om tegen de aanvraag van het woonproject te gaan”, zegt gemeenteraadslid Michiel Hubeau (Groen). “Zowat iedereen van de buurt was het oneens met het initiatief van het stadsbestuur om dit stukje met waardevolle natuur en omgeving te bebouwen. De oproep om bezwaar in te dienen was een succes met 88 ingediende bezwaren, waaronder ook van enkele organisaties die de natuur een warm hart toedragen én natuurlijk het negatief advies van de GECORO.”

“We zijn heel blij en vooral opgelucht dat dit stukje natuur behouden blijft. Tijdens de rondgang in de buurt kwamen we te weten dat er heel wat mooie diersoorten voorkomen op dit stukje groen, zoals vleermuizen, gaaien, zwartkoppen, bosuilen, egels en eekhoorns en dat het een belangrijke natuurbuffer vormt tussen Klein-Zwitserland en de woonwijk. Dat het stadsbestuur dit stukje natuur per se wilde verkavelen was voor ons en vele anderen echt te gek voor woorden.”

