Groen maakt zich zorgen om toestand recent aangeplante boompjes in Mortsel: “Het gras is stervende of zelfs volledig dood”

ANTWERPEN Muziek, verhalen en feest in ‘De Nor’ in Middelheim­mu­se­um: “Het viel me op dat de paviljoe­nen in het museum zelden ‘geacti­veerd’ worden”

‘De Nor’ is terug herrezen deze zomer. Vlakbij de ingang van openluchtmuseum Middelheim kunnen liefhebbers weer terecht voor live muziek, vertellingen, lezingen, debatten en feestgedruis aan het paviljoen van kunstenaar Dennis Tyfus. “Gelukkig kan ik in De Nor niet het hele jaar door evenementen organiseren, of ik zou geen tijd meer hebben voor mijn ander werk.”

