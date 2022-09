Griet, Joeri en hun kinderen Arnout en Janne zijn de 'Beste Buren' van Mortsel

Jos is met zijn 94 lentes niet meer van de jongsten. Zeker sinds hij drie jaar geleden alleen achterbleef na het overlijden van zijn vrouw Laura, komt de hulp van zijn buren als geroepen. Gelukkig woont hij naast Griet en Joeri en hun kinderen. Het jonge gezin houdt geregeld een oogje in het zeil bij hun bejaarde buurman.

“Soms horen we een bonk, en dan komen we snel even kijken of Jos toch niet gevallen is”, zegt Griet. “Ook zijn personenalarmsysteem staat naar ons doorgeschakeld. Voor ons is het geen moeite om hier snel even binnen te lopen.”