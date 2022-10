Griet, Joeri, Arnout en Janne zijn de béste buren van Mortsel: “Ze houden met z’n allen een oogje in het zeil bij buurman Jos (95)”

Buurman Jos - eergisteren 95 jaar geworden -, verloor drie jaar geleden zijn vrouw Laura, sindsdien staat hij er alleen voor. Maar dat is zonder de buren gerekend, die door Jos’ familie genomineerd werden voor Beste Buren.

“Soms horen we een bonk, en dan komen we snel even kijken of Jos toch niet gevallen is", verzekert buurvrouw Griet. “Ook zijn personenalarmsysteem staat naar ons doorgeschakeld. Voor ons is het geen moeite om hier snel even binnen te lopen. Of om ook bij hem het gras te maaien als we toch in onze eigen tuin bezig zijn. Op zondag kiezen onze kinderen een koffiekoek voor Jos bij de bakker en brengen die even langs.”

Volledig scherm Ook Jos zelf kreeg een mooi boeket bloemen. Vroeger waren de rollen immers omgekeerd, dat de handige Jos ging helpen tijdens de verbouwingen van het jonge gezin. © Jan Van der Perre

In Steenakker zorgen ze goed voor elkaar, de warmte tussen de mensen is er voelbaar. Al blijven de winnaars van Beste Buren er heel bescheiden onder. “Wij zijn natuurlijk erg blij dat de familie van Jos ons nomineerde, maar ik wil wel benadrukken dat we niet de enigen zijn die al eens handje toesteken. Zo zijn er velen, Jos is goed omringd door familie en vrienden. Dat je een goed contact houdt met je buren, vinden we vanzelfsprekend.”

Vroeger andersom

Het contact met buurman Jos gaat inderdaad als vanzelf. Nu is het vooral het jonge gezin dat zich bekommert om Jos, maar vroeger was het ook wel eens andersom. “Ik ben schrijnwerker van beroep", legt Jos uit. “Mijn huis heb ik zelf gebouwd en alle houten meubels in mijn huis heb ik zelf gemaakt. Ik ben dus nogal handig”, klinkt het understatement. “Toen de buren aan het verbouwen waren, heb ik wel eens een handje toegestoken. Dat het behangpapier in sommige kamers rechter hangt dan in andere, hebben ze aan mij te danken", lacht Jos.

Stad met dorpsgevoel

“Mortsel is een stad, maar wel één met een dorpsgevoel”, benadruk schepen voor participatie Steve D’Hulster (Vooruit-I Love Mortsel). Dat maakt ons uniek. Als stad investeren we veel in onze wijken, maar het belangrijkste voor dat buurtgevoel zijn de mensen die er wonen. Mensen zoals Griet, Joeri, Arnout en Janne die ervoor zorgen dat een buurt meer is dan een groep van mensen die bij elkaar wonen.”

