Ford-familie Permeke verliest pater familias Oscar II (86): naam leeft ook voort in stadsbibli­o­theek aan De Coninck­plein

Permeke en Ford: in Antwerpen zijn dat twee namen die je in één adem uitspreekt. De familie verloor op 23 augustus Oscar Permeke II. Hij overleed in Knokke op 86-jarige leeftijd. De uitvaartplechtigheid heeft op zaterdag 9 september plaats in de Antwerpse kathedraal.