Geen ‘ambras’ over gras: bestuur en oppositie kiezen samen voor minder maaien in Mortsel

Toen de Mortselse gemeenteraad twee jaar geleden het contract voor groenonderhoud besprak, merkte oppositieraadslid Michiel Hubeau (Groen) op dat in Mortsel heel wat grasperken intensief gemaaid worden. Hij stelde daarop voor dat de stad het ‘Bye Bye Grass’-charter zou ondertekenen, wat zoveel wil zeggen als de natuur meer ruimte geven om rijkelijker te kunnen groeien en bloeien. Steve D’Hulster (Vooruit-I Love Mortsel), schepen voor Openbaar Groen, ging in op het voorstel en zette alles in werking.

Biodiversiteit

Na de goedkeuring op de laatste gemeenteraad betekent dat voortaan elk stukje openbaar groen in de stad onderhoudsfiches krijgt waarin staat hoe vaak ze gemaaid moeten worden. Grasvelden die veel gebruikt worden, zullen nog steeds intensief gemaaid worden. Andere perken zullen minder intensief gemaaid worden dan voordien. Op die manier krijgen fauna en flora meer ruimte en stijgt de biodiversiteit. Bovendien zijn ongemaaide grasperken minder onderhevig aan droogte.

Quote Het heeft voordelen voor het klimaat, de waterinfil­tra­tie, de luchtkwali­teit, biodiversi­teit en uitzicht van de omgeving Michiel Hubeau, oppositieraadslid (Groen)

“Meer en meer Mortselaars geven aan dat ze meer willen genieten van bloemenpracht”, zegt D’Hulster. “We willen de oppervlakte van intensief gemaaide stukken reduceren tot minder dan 50 procent. Momenteel zitten we nog op 66 procent. De Morstelaar zal het verschil zeker zien. We gaan de komende jaren de plannen verder verfijnen en onze groendienst verder opleiden om dit op de best mogelijke manieren te beheren en zo tot een maximaal resultaat te komen”, aldus de schepen.

“We brengen de natuur terug meer in de stad”, klinkt het bij een opgetogen Michiel Hubeau. “Het heeft voordelen voor het klimaat, de waterinfiltratie, de luchtkwaliteit, biodiversiteit en uitzicht van de omgeving. Uiteindelijk moet het ook leiden tot een besparing van onderhoudskosten.”

Samen

“Daarnaast is dit dossier een mooi voorbeeld hoe samenwerken over de grenzen van meerderheid en oppositie perfect mogelijk is. We willen samen het beste voor de Mortselaar”, stellen D’Hulster en Hubeau.