Geblokkeerde lading van 30.000 mondmaskers moet heen en weer naar Zwitserland... omdat tekst niet klopt: “Kafka wint alweer”

MORTSELNet zoals eerder in Gent moest een bedrijf uit Mortsel deze maand ook met een kafkaiaanse oplossing komen om dertigduizend mondmaskers in ons land te kunnen leveren. De mondmaskers werden door onze douane afgekeurd door een “misleidende” tekstbijlage. De maskers zelf waren nochtans volledig in orde. De lading moest naar Zwitserland - buiten de EU - gebracht worden om de leaflets te vervangen. “Mondmaskers geproduceerd door onderdrukte bevolkingsgroepen in China, worden dan weer niet tegengehouden.”

Het doet denken aan oktober, toen een lading van een half miljoen FFP2-maskers geblokkeerd zat in een depot in Gent. De Vlaamse overheid had de maskers besteld voor het personeel van woonzorgcentra maar ze bleken het gezicht onvoldoende te beschermen. Enkel als er een extra sticker op de dozen van de maskers werd gekleefd, met de waarschuwing om de maskers zelf extra af te plakken, mochten ze verdeeld worden. De dozen zonder bestickering mochten geen tweede keuring doorgaan en werden opnieuw bestickerd buiten de Europese Unie, in dit geval Zwitserland.

© Benoit De Freine

Hetzelfde lot

In Mortsel onderging een bedrijf, dat niet met naam en toenaam in de media wil, deze maand hetzelfde lot. Het gaat om een lading van dertigduizend mondmaskers bedoeld voor het personeel van een groot Vlaams bedrijf. Het Mortselse bedrijf begon in april al met het verdelen van mondmaskers, die in China geproduceerd worden. Het bedrijf kon er al honderdvijftigduizend verkopen vooraleer het misliep. De laatste lading werd tegengehouden door de douane op de luchthaven.

KN95

Het probleem zit ‘m in de KN95-filter, de Chinese variant op de voor ons bekendere FFP2-filter, die bestemd is voor medisch gebruik. “Onze mondmaskers zijn voor alle duidelijkheid níet bestemd voor medisch gebruik, het gaat om herbruikbare mondmaskers zoals je die vooral in het straatbeeld ziet”, klinkt het in Mortsel. “Op de tekstbijlage, een leaflet met wasinstructies, staat de vermelding van KN95, wat volgens de douane voor verwarring kan zorgen. De lading werd tegengehouden en moest vernietigd óf verdeeld worden buiten de EU.”

Tijd- en geldverlies

Volgens het bedrijf zou Mensura, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, de maskers een tweede keer goedgekeurd hebben na dit euvel en het bedrijf stapte naar de rechtbank in kortgeding. “De maskers vernietigen is volgens Mensura onverantwoord maar nieuwe leaflets laten drukken - want dat was blijkbaar het enige probleem voor de douane - in Zwitserland of een ander land buiten de EU, leek ons een enorm tijd- en geldverlies. Waarom zou een Belgisch bedrijf die nieuwe leaflets niet kunnen drukken en in de dozen stoppen?”

(lees verder onder de foto)

© Benoit De Freine

Kafka wint

“Maar de voorzitter van de ondernemingsrechtbank gaf daarvoor geen goedkeuring”, zucht men in Mortsel. “We hebben de lading dus naar Zwitserland moeten laten gaan. Bij terugkomst heeft de douane de lading amper gecontroleerd en goedgekeurd, net zoals onze eerste 150.000 mondmaskers. Dit probleem had perfect lokaal opgelost kunnen worden maar Kafka heeft weer gewonnen in dit land. We konden onze klant natuurlijk niet in de kou laten staan dus hebben we het via Zwitserland geregeld.”

Boycot

“Is er dan geen orgaan in dit land om een goede oplossing voor alle partijen te vinden, zonder dat de rechtbank ingeschakeld moet worden? Met eer en geweten proberen wij mee de gezondheidscrisis in dit land proberen op te lossen en dan worden we door onze eigen overheid geboycot? Terwijl er intussen via internationale bedrijven honderdduizenden mondmaskers in dit land verdeeld worden, geproduceerd door onderdrukte minderheidsgroepen in China. Dat mag dan wel weer allemaal.”