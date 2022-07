FUSEE mag zich voortaan officieel stadsbier van Mortsel noemen, en dat wordt gevierd

FUSEE ontstond officieel een jaar geleden op nationale feestdag na vier jaar hobbybrouwen. Het is een door en door Belgisch bier met Belgische producten en etiketten met graffitikunst die verwijzen naar Belgische artiesten. FUSEE is ook een duurzaam product, de gerecycleerde bierbakken worden handmatig gevuld en de etiketten zelf bestickerd. De naam is een verwijzing naar een ouderwetse ‘fusee’ of vuurpijl die donkere stations moesten belichten wanneer er een trein passeerde. De graffiti op de etiketten is dan ook een verwijzing naar street art in de vele treinstations die Mortsel rijk is.