Fort 4 vormt zondag decor voor veertiende FortBom familiefestival

Kinderkle­ding­win­kel Hejsan Hoppsan stopt ermee na opeenvol­ging van tegensla­gen: “Als kleintje kan je niet blijven opboksen tegen mastodon­ten”

Een grote dosis enthousiasme, een uitgekiend businessplan, een mooie locatie in Mortsel: Anouk De Prins van kinderkledingwinkel Hejsan Hoppsan had het allemaal. En toch stopt Anouk na zes jaar met haar zaak. “Ik ben uitgeput door een opeenvolging van crisissen”, zegt Anouk eerlijk. In volle uitverkoop werd de Merksemse dan ook nog eens getroffen door een hersentrombose.