Extreem toeval: Papie (87), dochter (53) en kleinzoon (24) zijn op dezelfde dag jarig: “We konden niet anders dan hem dan ook maar Simon te noemen”

MORTSELGrootvader ‘papie’ Simon (87): jarig op 4 maart. Dochterlief Griet (53): jarig op 4 maart. Kleinzoon Simon (24): jarig op 4 maart. Of hoe de grillen van het lot ervoor zorgden dat drie generaties op dezelfde dag geboren werden. “We waren het niet van plan maar door dit toeval konden we niet anders dan onze zoon ook Simon te noemen, naar z’n papie.”

“Puur toeval”, lacht mama Griet Daems (53) uit Mortsel. “We hebben dit op geen enkele manier gemanipuleerd, kan zoiets zelfs?”, grapt ze verder. Haar vader Simon werd 87 jaar geleden op 4 maart geboren in Viersel (Zandhoven). “Hij komt van een goed geslacht, zijn moeder is 99 jaar geworden, we hebben goede genen”, gaat Griet verder. “Papie Simon is altijd leraar fysica geweest. Nadien was hij nog inspecteur op scholen en schreef hij fysicaboeken voor scholen. Intussen is hij al een hele tijd op pensioen.”

Zoals de liefde het wil kwam Simon op een bepaald moment Liv tegen uit Poppel (Ravels). Het koppel vond zijn weg naar Mortsel en startte daar een gezinnetje van vier kinderen. Eén van die kinderen is Griet, die dus toevalligerwijs ook op 4 maart werd geboren, net zoals haar vader. De microbe van het opvoeden is overgewaaid naar Griet, die elke dag voor een klas kleuters staat.

“Doorstaat alles”

Simon en Liv wonen nog steeds gelukkig samen in Mortsel. “Onze papie heeft wel kanker moeten doorstaan en dat merk je ook wel, hij wordt zichtbaar ouder. Logisch, zeker? Maar hij woont nog steeds thuis in een huis vol trappen. Waar hij wel een keer is afgevallen, toen waren we erg geschrokken. Maar hij doorstaat alles, lopen doet hij met een stok, autorijden gebeurt feilloos, zelfs zonder gps, want die begrijpt hij toch niet”, lacht Griet.

De allereerste foto van het '4-maart-geslacht' met Simon, Griet en Simon.

Simon leest veel en gaat geregeld een koffie drinken. Met fysica is hij ook nog bezig. Zo deed hij een experiment met al z’n acht kleinkinderen, die hij ’s ochtends mat en ’s avonds nogmaals, om aan te tonen dat mensen ’s avonds kleiner zijn dan in de ochtend. De educatieve speelgoedjes waarmee hij vroeger les gaf, zijn voor de kleinkinderen nu. Of hoe Simon een nieuwe generatie wetenschappers aan het kweken is.

Meltheads

Niet zo voor kleinzoon Simon, één van de vier kinderen van Griet. “Hij is aan zijn laatste jaar communicatiewetenschappen bezig en is eigenlijk nog veel meer met muziek bezig. Hij maakt deel uit van het punkrockbandje Meltheads. Hij won de muziekwedstrijd Sound Track en greep net naast de titel bij Studio Brussels De Nieuwe Lichting. Wel staat hij momenteel terug in de halve finale van ’s lands grootste concours: Humo’s Rock Rally. We zijn allemaal heel erg trots op hem.”

Simon werd - net als papie Simon en mama Griet - op 4 maart geboren. “Eigenlijk hadden we andere namen in gedachten, maar door dit toeval konden we niet anders dan hem ook Simon noemen, naar z’n papie.”

4-maart-geslacht

Door z’n overwonnen ziekte kan papie Simon niet meer alles eten. “Maar wel nog Aziatisch, zijn lievelingseten. We gaan dus elk jaar op 4 maart Chinees eten, en dan nemen we steevast een foto van ons ‘4-maart-geslacht’. Twee dagen later is het dan traditioneel groot familiefeest. Want - je raadt het al - dan is onze tweeling Floor en Tijs jarig”, grinnikt Griet.