En dan ligt je thriller plots op befaamd boekenfestival in het Britse Hay-on-Wye: “Engelse vertaling is droom die uitkomt”

‘Escape To Hay’: zo heet de intrigerende vertaling van Verheyens jeugdthriller ‘Fatale Foto’ uit 2018 . Die werd geïnspireerd door Sherlock Holmes (Conan Doyle) en de legende van de ‘Hond van de Baskervilles’. Het verhaal begint op de Groenplaats in Antwerpen. De 12-jarige Tim legt met zijn smartphone als bij toeval een moord vast. Hij moet onderduiken en trekt naar een tante in Hay-on-Wye, op de grens van Wales en Engeland. Daar loopt het helemaal fout: de lokale boekenkoning Richard wordt dood aangetroffen en de legende van de Baskervilles herleeft. Tim wordt meegesleurd in een beklijvend avontuur.

Tweede thuis

Hoe onwrikbaar de liefde voor het boekendorp ook is, Verheyen hoopt natuurlijk dat zijn ‘Escape To Hay’ kopers lokt. “Een belangrijke boekhandel, Addyman, heeft vijftig exemplaren in huis gehaald, in de festivalshop liggen er vijftien. Stel je voor dat alles uitverkocht is tegen dat ik er arriveer. Dat zou pas een droom zijn: een uitgever die me ontdekt in Engeland. Want tot nu toe heb ik alles in eigen beheer laten drukken. Ik zoek trouwens opnieuw een uitgever voor ‘Fatale foto’ in Vlaanderen.”