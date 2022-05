Eerste groot feest in ruim twee jaar in JOC: “Dipje in werking en pandemie hebben jeugdhuis niet klein gekregen”

MORTSELEr zit terug leven in de jeugd van Mortsel. Na het dipje in de werking net voor de pandemie en de totale stilstand tijdens de pandemie bruist het terug in het jeugdontmoetingscentrum. Na de intrede van sociaal jeugdproject OverKop worden er terug activiteiten georganiseerd voor de Mortselse jeugd en voor de eerste keer in meer dan twee jaar werd er nog eens groot feest gevierd.

Eind 2019 zat het Mortselse jeugdhuis Centraal in een crisis terecht. Enkele sleutelfiguren vielen weg uit de werking waar niet meteen opvolging voor te vinden was en erg succesvol was het jeugdlokaal niet meer bij de Mortselse jongeren. In samenspraak met de stad werd beslist de stekker er voorlopig uit te trekken. De stad startte daarop een participatieproject met jongeren tussen twaalf en vijfentwintig om te achterhalen waar de Mortselse jongeren op zitten te wachten en hoe een jeugdhuis precies zou moeten werken. De rondvraag was een succes, en er kon meteen aan een doorstart gedacht worden, maar toen kwam de pandemie.

Nieuw leven

We zijn intussen twee jaar verder en het jeugdontmoetingscentrum (JOC) Mortsel - de naam ‘Centraal’ komt voorlopig niet terug - bruist weer. Eind vorig jaar begonnen de eerste, voorzichtige activiteiten terug plaats te vinden. De stad vond nieuw, jong bloed om de structurele werking van het JOC terug te dragen en er werden terug hangouts, middaginstuiven en lounges georganiseerd.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De allerlaatste activiteit van Jeugdhuis Centraal was het legendarische spookhuis eind 2019, toen het jeugdhuis al gesloten was. © rv

“Jongeren vinden hun weg terug naar het JOC”, benadrukt jeugdschepen Goele Custers (N-VA). “De middaginstuif is steeds gezellig druk en tijdens de vrijdagavondactiviteiten zien we het aantal jongeren duidelijk toenemen sinds de heropening.”

OverKop

Intussen heeft OverKop ook zijn weg gevonden richting het JOC. De OverKop-huizen bevinden zich overal verspreid in Vlaanderen en zetten in op jongeren die specifieke noden hebben. Een psycholoog draait mee in de werking van OverKop en staat gratis ter beschikking van de jongeren, als ze daar nood aan hebben. Bij OverKop werd intussen ook een infodag georganiseerd waarbij studenten hun ervaringen deelden over hogescholen en universiteiten aan bijna afstuderende scholieren.

Ook het concept Inleefhuis, waarbij jongvolwassenen een idee krijgen van de kosten en verplichtingen die komen kijken bij alleen wonen, passeerde al in het JOC. Verschillende scholen en sociale organisaties kwamen met hun jongeren langs.

Projectgroep

Een projectgroep van de AP Hogeschool deed intussen ook een bevraging bij de jeugd over de invulling van het JOC. Samen met de stad wordt bekeken hoe de resultaten van die bevraging in praktijk gebracht kunnen worden. Bij eerdere bevragingen kwam naast het sociale aspect ook ontspanning boven, met activiteiten als cinema, comedy, muziek, feest en workshops.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Arséne Nahirwe coördineert sinds begin dit jaar het OverKop-huis in Mortsel. © Tessa Kraan

“Na meer dan twee jaar werd afgelopen vrijdag ook het allereerste feest georganiseerd in het JOC in het teken van het Vlaams concept Lokale Helden”, gaat Custers verder. “Tien lokale artiesten en twee deejays kregen de kans op het podium te staan. Voor een groot deel van de artiesten was het de eerste keer op het podium, speelkansen geven is dan ook een pijler van het JOC.”

M-lab

Verder is het deze zomer uitkijken naar M-lab. Een open aanbod voor jongeren van twaalf jaar en ouder. “De jongeren bepalen zelf wat er in de zomer georganiseerd wordt”, benadrukt de jeugdschepen. “De stad zorgt ervoor dat die ideeën in goede banen geleid worden en effectief ook vorm kunnen krijgen. Dat gaat van workshops en andere activiteiten tot uitstappen zoals pretparken en paintball. Een laagdrempelige manier van werken om jongeren kansen te geven zich te ontplooien en intussen ook opvang te verzekeren aan ouders van twaalfplussers.”