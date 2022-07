De nieuwe ‘pechjeugdbeweging’ van het land? Da’s KSA Mortsel: na modderstroom vorige zomer, nu uitbraak van norovirus

“Scouts werden niet gehoord en maatregel was niet in verhouding”: dit staat in arrest van de Raad van State over scoutskamp dat ontruimd dreigde te worden

De Raad van State heeft zijn arrest gepubliceerd over het scoutskamp in het Waalse Samrée dat gisteren ontruimd dreigde te worden na overlastklachten van buurtbewoners. Volgens de Raad werden de verantwoordelijken van het kamp niet gehoord door de burgemeester voor die zijn beslissing nam, waren ze bovendien niet op de hoogte van de dreigende ontruiming en was de maatregel niet in verhouding tot de bezwaren van de buren en de gemeente.

28 juli