Dan toch geen wandelbrug tussen nieuw stadhuis en Fort 4? “Bekijken welke investeringen nog mogelijk zijn en welke niet”

MORTSELDe renovatie van het stadhuis zit in haar laatste rechte lijn, maar wat er met de volgens sommigen ‘megalomane’ wandelbrug richting het fort moet gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Het project van anderhalf miljoen euro is volgens verschillende oppositiepartijen onverantwoord en voor het eerst begint ook het bestuur zelf te twijfelen aan de vier meter brede brug tussen stadhuis en Fort 4.

De verbouwing van het Mortselse stadhuis is al jaar en dag een gevoelig punt in Mortsel. Dat de renovatie nodig is, twijfelt niemand aan, het gebouw was verouderd en bovendien erg log ingedeeld. Na de vernieuwing zullen er veel meer diensten ondergebracht worden en mensen aan het werk kunnen in het gigantische gebouw. Wel loopt de verbouwing de ene vertraging na de andere op en dat doet ook de kosten oplopen. Het project dat initieel begroot werd voor negen miljoen euro, was vóór de energiecrisis al gestegen naar zestien miljoen euro. Dat de renovatie intussen dubbel zoveel kost (!) dan jaren geleden gedacht, is verre van ondenkbaar.

“Megalomaan prestigeproject”

De wandelbrug - zou intussen 1,5 in plaats van 1,3 miljoen euro kosten - om het stadsplein met de fortomgeving te verbinden, wordt momenteel nog niet gebouwd. Oppositiepartij Vlaams Belang was destijds de eerste om zich tegen de brug te keren. Raadslid Mark Schampaert noemde de brug een megalomaan prestigeproject en maakte zich zorgen over de financiën van de stad.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De renovatie van het stadhuis zit in de laatste rechte lijn, maar of er ook een wandelbrug richting fort komt, is plots onzeker. © Tessa Kraan

Nu keert ook oppositiepartij Groen zich tegen de plannen van de brug. “We stelden ons van in het begin al vragen bij de kostprijs van de brug”, zegt raadslid Sven Cooremans. “Met de huidige energiecrisis zijn er andere prioriteiten dan die brug. Die middelen moeten gebruikt worden in duurzame en sociale maatregelen, om kwetsbare mensen te helpen, door bijvoorbeeld hun woningen te isoleren en renoveren.”

“Brug te ver”

“Bovendien is die brug niet eens nodig. De afstand tussen het stadhuis en het fort via de trage weg naast de fortvijver slechts een paar honderd meter. Van een missing link tussen Fort 4 en het Stadsplein is er dan toch geen sprake? De renovatie van het stadhuis was nodig - ook al was ze veel duurder dan oorspronkelijk gedacht - maar om daar nog eens een brug van 1,5 miljoen euro naast te bouwen, dat is echt een brug te ver”, besluit Cooremans met een woordspeling.

Het bestuur reageert dat nog bekeken moeten worden welke investeringen in deze crisistijden nog mogelijk zijn en welke niet, inclusief de wandelbrug. In december wordt daar over een beslissing genomen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.