Blijft circulatieplan in Mortsel-Dorp overeind? Stad maakt eerste balans op van proefproject

MORTSELHet proefproject van de verkeerscirculatie in Mortsel-Dorp is afgerond. Het stadsbestuur gaat nu samen met een studiebureau in kaart brengen of de ingrepen van het laatste half jaar hun werk hebben gedaan in de door sluipverkeer geplaagde dorpskern rond de Sint-Benedictuskerk. Daarna wordt beslist of het eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat al dan niet nog een toekomst heeft.

Het lijkt wel alsof Mortsel-Dorp rond de Sint-Benedictuskerk al een ramp was qua verkeer nog voor het wiel werd uitgevonden. Het is een wirwar van een druk bezocht gemeenschapsleven met onder andere twee scholen en twee rusthuizen maar wordt ook gebruikt als sluiproute tussen de Liersesteenweg en de Mechelsesteenweg. Daarnaast is Mortsel-Dorp ook nog eens een heel druk bewoond gebied en krijg je in totaal dus drie verschillende verkeersstromen - bewoners, bezoekers en passanten - die het allemaal nodig vinden rond de kerk te bollen.

Proefproject

“Daarom zijn we een half jaar geleden met een proefproject gestart”, zegt mobiliteitsschepen Steve D’Hulster (Vooruit-I Love Mortsel). “Mortsel-Dorp zorgt al decennia lang voor verkeersproblemen en het is de laatste jaren enkel maar erger en erger geworden, wat tot erg onveilige situaties heeft geleid, in een gebied met twee scholen en dus veel kinderen op de fiets. Dat het om zo’n ingewikkelde situatie gaat met verschillende functies en verkeersstromen, kan een reden zijn waarom er ook decennia lang niets is aan gedaan door de verschillende legislaturen. Maar nu wilden we toch op zoek gaan naar een oplossing.”

Circulatie

Die oplossing zorgt de stad in een circulatieplan. De Kerkstraat werd in één richting afgesneden zodat het voor potentieel sluipverkeer niet meer interessant is om van op de Mechelsesteenweg rechtsaf te slaan in de Groen- of Molenstraat en verder te rijden via de Kerkstraat om de pas af te snijden naar Liersesteenweg, omdat dat laatste niet meer mogelijk is.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het circulatieplan moet sluipverkeer rond de Sint-Benedictuskerk tegengaan. © Klaas De Scheirder

“Op die manier is de situatie rond de kerk een pak minder ingewikkeld”, gaat D’Hulster verder. “Nog een deel van het proefproject zijn enkele nieuwe fietsstraten in Mortsel-Dorp en meer duidelijke fietssignalisatie, om duidelijk te maken dat de fietser baas is in de wijk. Daarnaast zijn er enkele versmallingen gemaakt om de snelheid van gemotoriseerd verkeer naar beneden te halen.”

Evalutie

Net zoals voor de proefopstelling van een half jaar geleden, volgt er na de eerste evaluatie een infomoment voor de buurtbewoners. Op zeventien punten in Mortsel-Dorp werden verkeerstellingen gedaan en er werd gepolst naar reacties van buurtbewoners. Een studiebureau zal de positieven en negatieve effecten van de proefopstelling nu in kaart brengen, samen met de bezorgdheden van de buurt.

“Afhankelijk van de resultaten van dat onderzoek, zal er nog een toekomst zijn voor het huidige circulatieplan van Mortsel-Dorp”, besluit de schepen.