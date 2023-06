Binnenkort paar dagen verkeershinder door werken aan Antwerpsestraat

Politiezo­ne Minos heeft nieuwe aanwinst: bever Miep gaat burgers preventie­tips geven

De lokale politie Minos (die actief is in Boechout, Borsbeek, Mortsel, Wijnegem en Wommelgem) stelde een nieuwe mascotte voor. Miep de bever gaat de inwoners van de politiezone in de toekomst allerlei preventietips geven.