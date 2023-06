“Bijna een geluk dat die verdomde oorlog ons naar België joeg”: Oekraïense Ulyana (6) komt na gevecht tegen kanker in Mortsel op haar plooi

Drie bouwvak­kers beschul­digd van doodslag op Poolse collega

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft drie Poolse mannen (30, 33 en 41 jaar) aangehouden op verdenking van doodslag op de 37-jarige Poolse bouwvakker die eind mei dood werd aangetroffen in een appartement in de Julius Degeyterstraat in Wilrijk.