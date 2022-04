Betalende parking Krijgsbaan wordt illegaal uitgebaat door stad: “Doen er alles aan om ze zo snel mogelijk in regel te brengen”

Mea culpa

Dagvaarding

“Daardoor heeft niemand tijdelijk opgemerkt dat de vergunning voor de parking niet meer geldig was”, gaat Moreau verder. “Intussen is er ook een vordering tot staking ingediend tegen de stad Mortsel via de ondernemingsrechtbank. Daarin staat dat we de parking niet meer betalend mogen uitbaten. Hoe we daar als stad juridisch mee omgaan, zijn we momenteel nog mee bezig, en kunnen we nog geen uitspraken over doen. Wel is het zo dat we nadat we deze dagvaarding binnen kregen, meteen een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag hebben gedaan voor de uitbating van de parking. We engageren ons om de uitbating van de parking zo snel mogelijk terug in regel te brengen en dat onze burgers daar zo weinig mogelijk last van ondervinden.”