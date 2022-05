BELOOFD IS BELOOFD. Hoe lang is het nog werken aan Stadsterras en Fort 4? En komt er een permanent circulatieplan in Mortsel? En zijn trams 7 en 15 wel definitief beschermd?

mortselDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren de zes belangrijkste dossiers en beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Met vandaag Mortsel, de dichtbevolkte voorstad van Antwerpen waar er hard gekibbeld wordt over grote renovatieprojecten zoals Stadhuis, Fort 4 en Stadsterras en waar mobiliteit en klimaat oud zeer blijven.