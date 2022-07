Auto brandt volledig uit bij Esso benzinestation aan Krijgsbaan

BOECHOUT Tweede elektri­sche deelwagen in Boechout door groot succes

Goed nieuws voor fervente gebruikers van autodelen in Boechout. Omdat de elektrische deelwagen van Partago op het Jef Van Hoofplein vaak gebruikt wordt, investeert Partago in een tweede in Boechout. Die staat voortaan aan het Populierenhof in de Dr. Theo Tutsstraat, aan de ingang van het George van Raemdonckpark.

