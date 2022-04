Agfa-Gevaert schrapt wereldwijd 65 banen, waarvan grootste deel in Mortsel

MORTSELWaar ze in de chemie- en farmaciesector de jobs niet ingevuld krijgen, vallen er in andere bedrijven grote klappen overal ter wereld. Zo ook bij de Belgische multinational Agfa-Gevaert. Het beeldvormingsbedrijf wil 65 banen schrapen wereldwijd, waarvan het gros in het hoofdkwartier van Mortsel.