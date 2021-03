4 jaar cel met uitstel voor oom van 12-jarige Ilias uit Mortsel

Kontich/Berchem Casa di Mauro stelt ‘Memory for Li­fe’-illustra­ties tentoon: “Iedereen kan bod uitbrengen”

28 februari De vzw Casa di Mauro organiseert een tentoonstelling van de illustraties die werden gemaakt voor het memoryspel ‘Memory for Life’. Alle kunstwerken, 47 in totaal, zijn nog tot en met 7 maart te bezichtigen in Gallery Ruimte 34 in Berchem.