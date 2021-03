4 jaar cel met uitstel voor oom die 12-jarige Ilias uit Mortsel ontvoerde: “Benyamine E.M. heeft een kind van 12 verborgen gehouden met een list. Dat Ilias zelf mee wilde, is minder van belang.”

Mortsel Onmiddel­lij­ke minnelijke schikkin­gen voor drugsover­last nu ook in zones Rupel en Minos

3 maart Na Antwerpen en Brasschaat start het Antwerpse parket in politiezones Rupel en Minos met het systeem van onmiddellijke minnelijke schikkingen rond drugsoverlast. Dat liet het Antwerps parket afgelopen maandag weten in een persbericht. Vanaf respectievelijk 1 maart en 1 april zullen meerderjarigen die betrapt worden op drugsgebruik of -bezit de mogelijkheid krijgen om een bedrag van 75 of 150 euro te betalen. “We hopen zo de lokale drugsmarkten meer te verstoren.”