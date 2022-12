Zwembad De Amfoor blijft na stroompanne gesloten tot 9 januari

Roeselare “Het wordt de smaakmaker van Roeselare”: Investeer­ders vinden na heraanleg volop de weg naar Ardooise­steen­weg

Net geen vier maanden na de officiële inhuldiging van de volledig heraangelegde straat, bloeit de Ardooisesteenweg op. De invalsweg, die al jaren kampt met een slechte reputatie, blijkt nu wel een interessante locatie om in te investeren. Getuige daarvan zijn drie nagelnieuwe handelszaken, en een vierde en vijfde in de pijplijn. Vooral de horeca ziet wel graten in de Ardooisesteenweg en dat wil De Andere Steenweg, het collectief van lokale bewoners en ondernemers, volgend jaar extra in de kijker zetten tijdens de Batjes. Maar eerst turnen ze hun straat nog even om in de Warmste Steenweg.

20 december