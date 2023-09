Roeselare investeert 250.000 euro om schoolge­bou­wen duurzamer te maken

Roeselare gaat via het Klimaatplan #VANRSL voluit voor een duurzaam en efficiënt energieverbruik in het stadspatrimonium. De stad wil haar voortrekkersrol op dat vlak als schoolbestuur van het stedelijk onderwijs ook doortrekken naar de eigen schoolgebouwen. Afgelopen zomer werden daarvoor verschillende renovatiewerken uitgevoerd in de stedelijke basisscholen, goed voor een totale investering van 250.000 euro.