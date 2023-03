Zing de longen uit je lijf tijdens karaokeavond in JH Den Teirlink

Schepen Debels steekt als vrijwilli­ger handje toe bij De Sociale Kruidenier

Roeselaars schepen José Debels (CD&V) verruilde dinsdag eventjes zijn functie als schepen voor die van vrijwilliger. Hij greep de Week van de Vrijwilliger aan om zelf de handen uit de mouwen te steken bij De Sociale Kruidenier in RSL Op Post. Die ondersteunt wie het moeilijker heeft materieel in voeding en basishygiëne. “Via de Week van de Vrijwilliger willen we de burgers op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de verschillende mogelijkheden die vrijwilligerswerk biedt”, aldus de schepen. “Daarom geef ik zelf graag het goeie voorbeeld door een namiddag aan de slag te gaan in de Sociale Kruidenier.” Gelijktijdig maakte de schepen gebruik van de gelegenheid om de huidige vrijwilligers er te bedanken.