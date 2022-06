Zaterdag reünie van oud-werknemers en jobstudenten Dadipark

Dranouter Herinrich­ting centrum Dranouter begint in 2023: “Goed voor minstens 2 jaar werk”

Er is meer duidelijkheid over de op stapel staande werken in Dranouter. Qua timing zou het startschot nog dit jaar vallen met de bouw van een waterstation in de Kruisabelestraat. De eigenlijke werken in de dorpskern zijn echter pas voor 2023. “We gaan zo goed mogelijk communiceren, want met dergelijke werken kan de planning steeds veranderen.”

