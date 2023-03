Wordt hoogbouw struikelblok voor ontwikkeling gewezen Dadipark? Appartementsblokken met een hoogte van 16 à 17 meter

De invulling van het gewezen Dadipark in Dadizele is een stappenplan van (heel) lange duur. De gemeenteraad deed de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dadipark. Tijdens de bespreking was er heel wat te doen over de bomen van meer dan honderd jaar en de appartementsgebouwen in vijf bouwlagen en tot een hoogte van 16 à 17 meter…

Ruim vier jaar geleden vond in het gemeentehuis van Moorslede de voorstelling van het Masterplan Dadipark plaats. Het voormalige pretpark is volledig gesloopt. “Aanvankelijk ontbrak de inventaris van de waardevolle bomen maar steekt die nu wel in het dossier”, aldus fractieleider Ward Gillis (PRO). “Ik hoop dat men bij de opmaak van de plannen rekening houdt met het maximaal vrijwaren van de bomen tussen de Touwladder en de Heulebeek.”

“Het gaat om meer dan veertig bomen van 100 jaar en ouder. Tenzij ze ziek zijn, hoop ik dat al die bomen worden behouden. Die bomen hebben een cultuur-historische waarde. Zo’n oude bomen kunnen niet worden verplaatst. Er gaat in de toekomst door het park een verbindingspad voor wandelaars en fietsers lopen. Hoe mooi zou het niet zijn dat dit langs die oude bomen is.”

57 woongelegenheden

Volledig scherm een simulatiebeeld van het Dadipark © Joke Couvreur

Gillis vroeg de stemming zodat er zekerheid is over het behoud van die bomen. De meerderheid van Visie en STERK stemden tegen. Tweede discussiepunt is de hoogbouw. Het terrein heeft een oppervlakte van 12 hectare. Een deel van de gronden blijven in het bezit van de eigenaars en ze voorzien op en oppervlakte van 5.500 vierkante meter 57 woongelegenheden, een mix van woningen en flats. “De appartementsgebouwen met ondergrondse garages worden opgetrokken in vijf bouwlagen, wat een hoogte inhoudt van 16 à 17 meter”, aldus Gillis.

“Het advies van de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, red) pleit voor vier bouwlagen en dus één minder. Ik vraag me waarom dat advies van tafel wordt geveegd. Met zijn hoogbouw middenin het centrum gaan de inwoners niet gelukkig zijn. Het zou beter zijn het aantal bouwlagen te reduceren tot vier want dan gaan er tijdens het openbaar onderzoek veel minder bezwaarschriften zijn. Vroeger hebben we in het schepencollege (Gillis was in de vorige legislatuur schepen, red) nooit een hoogte van 13 à 14 meter goedgekeurd.” “Wel voor industriegebouwen”, komt Pol Verhelle tussen.

Kwalitatief wonen

Het debat over dat belangrijk agendapunt duurde bijna een half uur. “We zijn met dit dossier al tien jaar bezig en het ligt gevoelig”, aldus de burgemeester. “De basiliek is ook hoog, het appartementsgebouw Ter Klippe ook. Er gaat niemand last hebben van die hoogbouw. We moeten zorgen voor kwalitatief wonen op de gronden van het gewezen Dadipark. De eigenaars willen recupereren wat ze toen in het Dadipark pompten.”

Gertjan Hovaere (N-VA) maakte ook de bedenking of de uitkijktoren van 25 meter hoog niet zal zorgen voor inkijken in de flats en ingaan tegen de privacy van de inwoners. “Die toren zal op een bepaalde afstand staan”, geeft schepen Nessim Ben Driss aan.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 april tot eind mei. Iedereen kan in die periode bezwaar of opmerkingen indienen. In juni worden die behandeld door de Gecoro. In de gemeenteraad van september volgt dan de definitieve aanvaarding van het ontwerp RUP.

