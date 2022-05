Woensdag aanschuiven aan de langste picknicktafel

Roeselare ARhus opent ruilwinkel tijdens Batjes

ARhus opent tijdens de Roeselaarse Batjes een ruilwinkel. Op De Munt kun je op Batjeszaterdag 25 juni van 10 tot 18 uur kennismaken met het shoppen van de toekomst in de eerlijke en duurzame pop-up. Ofwel breng je tijdens je bezoek een kledingstuk, boek of plant mee die je een nieuwe thuis wil geven en noteer je op een kaartje waarom je dat item wil ruilen, wat het voor jou betekent en wat je de volgende eigenaar toewenst. Loop je zonder ruilvoorwerp het winkeltje binnen en wil je iets meenemen? Vul dan een talentbriefje in en ruil je talent, van boodschappen doen over het repareren van een lekkende kraan tot soep maken, in ruil voor het item dat je graag wil hebben. Die talenten kunnen later in ARhus ingewisseld worden bij iemand die jouw talent kan gebruiken.

16:34