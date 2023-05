WEER. Zwaarbewolkt in Moorslede vanochtend

Thuiszorg Familie­zorg viert trouwe medewer­kers

Thuiszorg Familiezorg blies vrijdagavond verzamelen in het VTI Roeselare om haar medewerkers met een vijfvoud van dienstjaren in de bloemen te zetten. In totaal werden zo’n 25 verzorgenden en huishoudhulpen. Elk van hen is al jaren een steun en toeverlaat voor heel wat gezinnen in Roeselare en omstreken. Onder de gevierden waren er twee verzorgenden met 35 jaar dienst en drie verzorgenden met maar liefst 40 trouwe dienstjaren op hun palmares.