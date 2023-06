WEER. Vanochtend neerslag en bewolking in Moorslede

“Eén slachtof­fer lag twee dagen bewuste­loos in bed”: hoe seksaf­spraak­jes van Oostende­naar (29) volledig uit de hand liepen

“Hij deed zich voor als maagd, als terminaal zieke man of als steenrijke ondernemer.” Met valse identiteiten wond Oostendenaar Fabian D. (29) de voorbije jaren geregeld vrouwen rond zijn vinger, tot ze compleet versuft met hem naar bed gingen. “Die man is een gevaar voor de maatschappij”, vertelde een van de vrouwen in de rechtbank. Opvallend: tijdens het onderzoek doken twee slachtoffers op, maar vonden de speurders plots ook een link met een onopgeloste verkrachtingszaak.