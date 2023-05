WEER. Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Moorslede

KIJK. Gespeciali­seer­de agenten vallen binnen in woning waar mogelijk gewapende man zich verschanst: verdachte opgepakt

In Roeselare hebben de speciale eenheden van de politie dinsdag een verdachte opgepakt die zich verschanst had in een woning. Omdat de man mogelijk gewapend was, werd geen enkel risico genomen. Omwonenden moesten binnen blijven. De operatie duurde bijna vijf uur.