WEER. Vanochtend helder weer in Moorslede

Drukke Beselare­straat krijgt een nieuwe laag asfalt

De drukke Beselarestraat in Dadizele bevindt zich in een slechte toestand met veel putten en scheuren in het asfalt. Daarin komt gelukkig verandering want het lokaal bestuur van Moorslede investeert in het herasfalteren tussen de Ketenstraat en de rotonde aan de Geluwestraat. Door de regen vorige week kennen de werken vertraging.