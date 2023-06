WEER. Kans op helder weer vanochtend in Moorslede

Nieuwe ad­junct-directeur voor Klein Seminarie

Het Klein Seminarie Roeselare breidt haar directieteam uit. Vanaf 1 september gaat Björn Vercruysse aan de slag als adjunct-directeur van de middelbare school aan de Zuidstraat. Björn is master in de taal-en letterkunde en momenteel leraar Nederlands, Engels en Duits in Knokke. Daarnaast is hij er ook actief als lid van de adviesraad, organisator van schoolreizen, ICT-ondersteuner en coach van beginnende leraars en stagiairs. Samen met directeur-eindverantwoordelijke Eva Stael en directeur Carla Obin zal Vercruysse vanaf volgend schooljaar het directieteam van het Klein Seminarie vormen.